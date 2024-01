Súper Heroica: un cómic sobre la cultura de Cartagena, creado por jóvenes

Súper Heroica es la nueva identidad de Elena, que gracias a sus súper poderes se convierte en la nueva heroína de la ciudad y debe pelear contra Aleteo, el dios del olvido, un villano que poco a poco va borrando de los cartageneros los recuerdos sobre las tradiciones ¿con qué propósito? Que la cultura de las fiestas no lleguen a ser conocida por las nuevas generaciones y se disuelva en el tiempo.

“Yo soy diseñador autodidacta, desde hace cinco años dibujo por mi cuenta. Tengo 18 años, y puedo decir que aprendí este arte viendo tutoriales en Youtube y rayando papeles. El año pasado hice equipo con Jorge y Yojarson, ellos me entregaron la historia y me propusieron apoyar en la parte artística para sacar adelante los personajes”, explicó Samuel Mogollon.

Y agregó: “en cuanto al proceso de diseño y creación de Súper Heroica, todo lo comencé bocetando a mano, a blanco y negro. El siguiente paso fue escanear y comenzar a dibujar con tableta digital. Usualmente, yo trabajo con un estilo de cómic americano, pero como este trabajo debía estar enfocado en un público infantil, hice algo que fuera agradable a la vista y que los personajes tuvieran rasgos tiernos”.

¿Cómo se enteraron de que ganaron la convocatoria?

“Tengo siete años dedicándome a la gestión cultural en diferentes esquemas. Yo soy de Turbaco, pero vi la oportunidad de trabajar en Cartagena y enfocamos el proyecto mirando las capacidades que cada uno tenía. Soy el único de mi familia metido de lleno en el arte, afortunadamente siempre me han apoyado”, contó Yojarson Robles. Lea también: Pluto, la mascota de Mickey Mouse, fue real, era la mascota de Walt Disney

Y agregó: “fue muy gracioso lo que pasó, porque cuando el IPCC abrió la convocatoria estaba vigente también otra de la Gobernación. Nosotros nos presentamos en las dos, al proyecto que más fe le teníamos fue al que nos postulamos en la Gobernación, pero no fue así, cuando publicaron los resultados no estábamos en la lista. Nunca pensamos que Súper Heroica llegaría tan lejos, estábamos muy ansiosos y asustados de que tampoco funcionara. Recuerdo que el día que el IPCC publicó los resultados estábamos actualizando la página desde las diez de la mañana. Ya luego en la noche publicaron la resolución, eran 8 proyectos los seleccionados, íbamos por el séptimo en la lista y aún no salíamos, hasta que por fin leímos nuestro nombre. Nos llenó de tanta satisfacción, el esfuerzo había valido la pena, estábamos entre los ganadores, nos aprobaron la iniciativa para financiarla”.