Tatiana Calderón, la piloto colombiana que quiere inspirar a las niñas

Aún hay barreras por ser mujer y aunque no las quería aceptar, siempre estarán, por eso hablar de ellas me sirvió para valorarme más”.

Tatiana Calderón.

La idea no era sólo llegar a las niñas, también a quienes trabajan con autos, enseñarles que las características de las mujeres requieren de otras cosas como entrenar distinto, porque su cuerpo lo es y lo cierto es que muchas medidas no están consideradas al momento de diseñar un carro. “Todo está pensado para hombres, como muchos deportes que también los practican mujeres y ya es momento para cambiar todo ese concepto”, afirma.

Esa lucha fue una constante y la presión por parte de los padres de otros participantes se hacía evidente en la sentencia a sus hijos, “cuidado Tatiana te gana”, obligándolos a actuar de una forma hostil en la pista y fuera de ella.

Aunque ese era el plano al que regularmente se enfrentaba, también aclara que muchas mamás la encontraban en los baños y la alentaban a seguir, era una “barra incógnita” que surgió muy a pesar de sus hijos, esa solidaridad de género que siempre va a existir.

Un rótulo indeleble

Catalogada como la mujer más rápida del mundo, Tatiana Calderón siente la gran responsabilidad de un trabajo que no se logra de forma fácil, pero que mantenerlo suele ser más fuerte. Lea: Tatiana Calderón correrá Fórmula 2 gracias al patrocinio de Karol G

“El día que me vinculé a un equipo de Fórmula 1, que vi como se materializaba ese sueño, pensé que lo siguiente era responder por la oportunidad que se me dio, hoy siento que ya entendí cómo llegué y en realidad sé que lo merezco, no me dejo influenciar por lo que escucho para no afectarme”, manifiesta.

Tatiana aprendió a lidiar con ese día a día colmado de aristas y es consciente de que quiere seguir abriendo puertas para otras chicas que vienen en el camino de este deporte que le ha dado tanto, y lo encuentren más fácil de transitar, porque sabe que para la igualdad falta mucho.

“Hay que modificar muchos aspectos para poder ser lo competitivas que esperamos, de otra parte, la pregunta de cuándo va a estar una mujer preparada para la Fórmula 1, se debe cambiar por cuándo la Fórmula 1 abrirá las puertas a mujeres, somos capaces, simplemente lo tienen que creer quienes dirigen esos equipos”, afirma la piloto.