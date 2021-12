Tatis, la luz de un pintor escondido

Gustavo Tatis Guerra

¿Cuál es su momento del día propicio para la pintura?

Los momentos propicios para intentar pintar pueden ocurrir en la primera o segunda luz del amanecer, o en la mañana. La luz del atardecer es misteriosa, sospechosa y cambiante, y la luz de la noche es aún más hermética y te niega la posibilidad de ver los matices de los colores. No pinto jamás de noche porque al amanecer descubro que los colores elegidos han variado con la luz.

Sus cuadros son abstractos, predomina el azul, del mar, del cielo, en todos sus tonos (en especial el cobalto) ¿Qué representa este color?

Cuando uno dice que es abstracto eso también puede ser sospechoso. Toda pintura es carnal, sensual, emocional, orgánica, aunque pinte abstracciones o figuraciones. No busco explicaciones racionales al pintar, me dejo llevar por las más inusitadas emociones e intuiciones, y el resultado, es como el niño que mete sus manos en los colores y deja sus huellas en el lienzo. Trabajo mucho una y otra vez lo que en principio, es una abstracción, y encuentro en ellas una imagen del mundo que nace en el agua o en el cielo. Muchas veces esas abstracciones cobran en mí una fuerza que me persigue en el sueño, y corrige líneas deficientes, atmósferas aún por resolver, perspectivas que pueden complementarse. Los azules en todos sus matices, el aguamarina, el cobalto, el azul ultramarino, el turquesa, han sido obsesivos en mi vida. Los busco y me hacen feliz con solo verlos.