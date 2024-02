Toros y caballos: un recorrido por su historia en Cartagena

Toros y caballos han sido nuestros compañeros desde la más remota antigüedad. Nuestros antepasados europeos ya eran cazadores de toros en el paleolítico y nuestros antepasados americanos cazaban a los ancestros de los caballos en el Eoceno. De allí venimos: de ser cazadores de animales. Esta rotunda verdad no la pueden controvertir los falsos animalistas de nuestro tiempo que enarbolan unas banderas mientras usan zapatos, correas, bolsos y chaquetas de cuero. O dicen defender a los animales, mientras comen un delicioso lomo en finos restaurantes. Lea: La fecha en la que reabrirá la Plaza de Toros “donde no se volverá a gritar un ‘olé’”

En Cartagena del Caribe somos tan taurinos como amantes del mar. La tauromaquia hace parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Por eso no tiene sentido destinar nuestra emblemática Plaza de Toros a espectáculos de otra naturaleza. Porque no fue construida para ello y hacerlo implicaría un atentado contra la norma y contra nuestra exquisita tradición. Alertamos sobre ello al nuevo alcalde y llamamos la atención de los cartageneros taurinos para que defendamos nuestra plaza. Para que volvamos a hacer la Feria de Cartagena y no tengamos que viajar a otras ciudades, ni otros continentes, para disfrutar del arte mayor, llamado “Poesía en movimiento” por el poeta y ensayista Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura. Lea: Tras anuncios sobre Plaza de Toros, taurinos piden reunión con la Alcaldía