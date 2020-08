Un cortometraje sobre la épica batalla de 1741

Para reconocernos...

“(...) He trabajado con la sociedad cartagenera, me duele mucho que la gente no se reconozca porque ha sido uno de los problemas de la ciudad: no tienen clara la historia y por eso ha sido tan abusada, desde piratas, conquistadores, multinacionales, políticos, personajes de otros departamentos, es una de las cosas por las que se ha querido que se reconozcan”, destaca Sánchez sobre la motivación de esta pieza de docu-ficción. Añade que son: “Títeres para niños y para adultos, niños y adultos lo pueden ver, se muestra la crueldad de la guerra, cuenta unos capítulos muy interesantes de lo que sucedió, con una mezcla muy interesante de técnicas y sombras chinas”.

“La idea es llevarlo a los cartageneros, que se diviertan viendo su historia. Admiro mucho al equipo que me quiso acompañar, pues los recursos son limitados. También hemos recibido el apoyo de Café del Mar y el Hotel Cartagena Leyenda del Mar. Es muy austero el proyecto”, recalca el director, lamentando el poco apoyo que recibe el desarrollo cinematográfico en Cartagena. “A mí me duele mucho que, después de tantos años, en la ciudad no hayan convocatorias serias para contar la historia de nosotros, de la gente de admirar, futbolistas, artistas, de nuestros héroes, como sí lo hacen en otras ciudades”, afirma.