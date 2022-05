Una copa de vino: el secreto de la mujer más vieja del mundo

Pero no solo eso, esta mujer ostenta dos récord adicionales: es la monja viva con mayor edad y la persona de mayor edad que haya sobrevivido al Covid-19 tras dar positivo en enero del 2021, sin síntomas ni efectos secundarios.

“Me levantan a las 7 de la mañana, me dan mi desayuno, luego me ponen en mi escritorio donde me mantengo ocupada con pequeñas cosas”, contó.

La misma organización precisó que la hermana “ha vivido una vida plena”, pues antes de convertirse en monja católica, en su juventud se dedicó a ser maestra e institutriz al cuidado de niños durante la Segunda Guerra Mundial. Después trabajó con niños huérfanos y ancianos en un hospital, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.

Pero lo que nunca falta en el día a día de la longeva es su copa de vino. “Es quizás el secreto de su longevidad”, dijo uno de sus cuidadores de la casa de retiro donde ha vivido André en los últimos 12 años.