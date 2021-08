Una mirada al libro ‘El infinito en un junco’, de Irene Vallejo

La invención de los libros en el mundo antiguo es un valioso documento, que, sobre una exhaustiva investigación en fuentes documentales privilegiadas, nos permite hacer el recorrido desde el invento del papiro hasta llegar a los papeles y formatos de libros de hoy. En este tránsito la autora nos presenta lo que consideró el péndulo, las fluctuaciones de la humanidad en la búsqueda de plasmar la esencia de su condición, esto es, dejar el testimonio de lo que piensa, sueña, crea y espera.

Uno de los aspectos más relevantes de la calidad narrativa de la autora es la reflexión, en casi todo momento del texto, de las condiciones o características de los grupos humanos, de los pueblos que han aportado a esta historia de los libros, como la historia de la humanidad, en la búsqueda o explicación de su propia condición. Una de esas reflexiones, que no por original es valiosa y que nos proporciona confianza por lo que hacemos, es la frase con la cual termina un párrafo en la página 371, cuando dice que “en la cultura no existen rupturas totales, ni tampoco una continuidad absoluta”. Vallejo nos permite reflexionar sobre la herencia que transportamos como parte de la cultura occidental, en especial desde su origen en Grecia, pasando a Egipto para llegar a la Roma imperial. Pero no deja de ser preocupante que la reflexión que suscita la autora nos lleva a pensar en nuestros pueblos ancestrales, en todo lo que perdimos con los procesos de conquista y colonización que durante casi tres siglos impuso la península ibérica en casi toda América. Con los pueblos y las lenguas que hoy continúan desapareciendo en todas partes, inclusive en nuestro país. Con todos los saberes que perdemos cuando muere el último habitante de una comunidad como lo evidenciamos recientemente. Pero es tal vez más demoledor del ánimo, saber que decenas de pueblos indígenas que han tenido su propia lengua, sus propios sistemas de comunicaciones están ad-portas de su extinción, máxime hoy cuando existen los recursos tecnológicos, los saberes e instituciones nacionales e internacionales para procurar su conservación.

Como dice Irene Vallejo en algún momento, nos queda la esperanza que en el futuro la sociedad empiece a valorar aquello que nos hace dignos de pertenecer a la especie humana.

