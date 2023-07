¡Ya en cines! ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’ llegan a la cartelera mundial

La producción, que contó con 100 millones de dólares de presupuesto, cuenta con un elenco numeroso que está conformado por varios actores, actrices y celebridades reconocidas, como son Margot Robbie (’Suicide Squad’) en el papel de Barbie, Ryan Gosling (’Blade Runner 2049’) como Ken, Simu Liu (’Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos’), Will Ferrell, Michael Cera, la cantante Dua Lipa, el actor y luchador profesional John Cena, entre otros.

Protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, la película se centrará en la popular muñeca Barbie quien, tras ser expulsada del paraíso artificial que es ‘Barbieland’ por no ser una muñeca de aspecto, comportamiento y pensamientos perfectos, emprende un viaje hacia el mundo humano para encontrar la verdadera felicidad junto a su Ken. Lea también: El boom de “Barbie”: ¿Por qué aman y odian a la popular muñeca?

‘Oppenheimer’ es el título de la nueva película del aclamado director Christopher Nolan que recreará los acontecimientos ocurridos durante la creación del arma de destrucción masiva más poderosa de mundo, la bomba atómica.

La historia se centrará en la vida del físico Robert Oppenheimer quien, junto a un equipo de científicos, dirigió el ‘Proyecto Manhattan’, un proyecto de investigación llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos con ayuda parcial del Reino Unido y Canadá que tuvo como objetivo el desarrollo de las primeras armas nucleares de la historia. Lea también: Así es ‘Oppenheimer’, la película que competirá con Barbie en taquilla

Cabe destacar que este proyecto cinematográfico es una adaptación para el cine del libro ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’ (’Prometeo Americano: El Triunfo y Tragedia de J. Robert Oppenheimer’ en español), publicado en 2005, el cual es una completa biografía de la vida y obra del llamado “Padre de la atómica”, escrito por Kai Baird y Martin J. Sherwin.

La película cuenta con la actuación protagonista de Cillian Murphy (’Peaky Blinders’, 2013-2022), quien dará vida al físico Robert Oppenheimer. Así mismo, el elenco principal comprende a grandes actores como Matt Damon en el papel de Leslie Groves, Emily Blunt como Katherine Oppenheimer, Robert Downey Jr. en el papel de Lewis Strauss y Florence Pugh como Jean Tatlock.