48 años de la hazaña de cuatro deportistas de la Región Caribe

El licenciado en educación física, Andrés Cavadía Tapias nos recuerda en un ensayo suyo que han pasado 48 años de la hazaña de cuatro deportistas paridos en la Región Caribe: Antonio Cervantes Kid Pambelé, Helmut Bellingrodt, Clemente Rojas y Alfonso Pérez.

El escrito dice: “El mundo entero lo conoce como Kid Pambelé, su nombre Antonio Cervantes Reyes nació un 23 de diciembre del año 1945 en San Basilio de Palenque, pueblo donde se dio la primera rebelión de los esclavos, su infancia la vivió entre su pueblo natal y el popular barrio Chambacú en Cartagena; fue embolador, vendedor de cigarrillo, siendo la pobreza una constante en los deportistas colombianos.

El año de su nacimiento, finalizaba la Segunda Guerra Mundial, donde mueren 50 millones de personas, se produce el estallido de la Bomba Atómica, y se crea la organización de las Naciones Unidas, se establece un nuevo orden mundial, todos los pueblos colonizados aspiran a la independencia, las masa populares piden democracia, en el país, se presenta la renuncia del presidente Alfonso López Pumarejo, producto de grandes movilizaciones, un año después el 3 de julio se formaliza su renuncia y el 7 de agosto se posesiono Alberto Lleras Camargo.

Para el año 1972 en Colombia, estaba de moda el Pacto del Frente Nacional, donde los partidos tradicionales el Conservador y Liberal se alternaban el poder, siendo Misael Pastrana Borrero el último presidente, (1970 – 19774), durante este periodo se vivió un gobierno de desconcierto, nació el M-19, guerrilla urbana surgida del inconformismo por el

presunto fraude electoral, con el partido de la Anapo y su máximo dirigente el exdictador Gustavo Rojas Pinilla.

En el Estadio Olímpico de Múnich Alemania, un 26 de agosto del 1972, arrancan los XVII Juegos Deportivos Olímpicos, con la presencia de 121 países y 7.134 deportistas, en 23 deportes, donde el día cinco de septiembre el comando conformado por ocho palestinos toman por asalto algunas habitaciones de la delegación israelí, matan a

dos entrenadores y retuvo a nueve personas, exigían la liberación de 250 palestinos presos en cárceles de Israel. De los guerrilleros cinco murieron y tres fueron detenidos.

En medio de esta situación política, Colombia, celebra el primero de septiembre la primera medalla de plata en unos Juegos Olímpicos, con el barranquillero Helmut Bellingrodt, en el tiro al jabalí.

Disparó un total de 60 tiros y logro 565, puntos sobre 600, y los boxeadores Clemente Rojas, en 57 kilogramos, el siete de septiembre, y Alfonso Pérez, un día después, en 60 kilogramos ganan ambos medallas de bronce.

Después de seis intentos fallidos por Bernardo Caraballo, Mario Rossito y Mochila Herrera y una de Pambelé, el 28 de octubre del 1972, en el Gimnasio Nuevo Panamá, el campeón mundial de boxeo el panameño Alfonso Pepermint Frazer se enfrentaba al colombiano Kid Pambelé, quien se convierte en el campeón del mundo, al derrotar al panameño, en el

décimo asalto tras tres caídas a la lona.

Kid Pambelé, se convirtió en el primer campeón mundial del boxeo, el mejor deportista del siglo XX en Colombia, quien nos enseñó a ganar, fue dos veces campeón mundial del peso Walter junior, disputó 21 combates de título mundial, defendió su faja en dieciocho ocasiones, retuvo el título de las 140 libras por ocho años y en el 1998 fue incluido en el

Salón de la Fama del Boxeo.

La victoria de Pambelé y la foto más importante que todos los gobernantes anhelan, le correspondió al presidente Andrés Pastrana Borrero, con su respectiva promesa, de ponerle luz a Palenque. Una característica típica de la politiquería que sigue vigente.

Han pasado 48 años donde cuatro deportistas de la Región Caribe, tres medallistas olímpicos y un campeón mundial, abrieron la senda ganadora del país, pero los gobernantes nuestros siguen pensando que los deportistas son como la hierba silvestre, que el deportista nace como la verdolaga, que es mejor traer deportistas de otros lugares, el deporte no hace parte de la prioridad en su plan de desarrollo, no se perturban por crear una política pública deportiva, un plan decenal, y no les interesa quién ocupa ese puesto de director de deporte, esto permite estar lejos de cumplir estas hazañas deportivas.