Alcaraz sobrevive a las abejas y fulmina a Zverev en Indian Wells

Tras el partido y en declaraciones a ATP, el español reconoció que le tiene algo de miedo a las abejas. "No voy a mentir: tengo un poco de miedo a las abejas", dijo el español entre risas.

“Estaba viendo algunas abejas cuando estaba calentando (para reanudar el encuentro) así que no estaba al cien por cien con las abejas por ahí. Los árbitros me decían de intentarlo pero yo no estaba al cien por cien seguro de volver a empezar el partido”, apuntó.