Análisis: Si Bolívar se duerme pone en riesgo ratificarse en el cuarto lugar

La disputa por el cuarto lugar continúa para Bolívar, que no puede dormirse porque de ser así perderá la posición en el remate del campeonato de los Juegos Nacionales del Eje Cafetero.

Ojo con Boyacá y Risaralda

Bolívar le apuntó a 45 medallas de oro o más y así sostener sin problema el cuarto lugar.

Hasta ahora, Bolívar lleva 20 oros y desde hace cuatro días se ha mantenido en ese puesto, tras superar un flojo inicio en estas justas.

Boyacá, con 18 oros, es quinto., Risaralda, con 17 metales dorados, es sexto. Ojo con estos rivales. Desde que terminaron los Juegos Nacionales 2019, la intención de estos dos departamentos es hacerse al cuarto lugar y le han apostado con todo para conseguirlo.

Poco margen de error

Aunque la delegación de Bolívar goza de optimismo, deportes como levantamiento de pesas, ajedrez, atletismo y karate do, que aún están en acción y podrían dar muchas medallas de oro, no se pueden dormir. El margen de error de Bolívar es mínimo y los deportistas deberán meterle alma, vida y corazón para conseguir los objetivos. No se puede fallar en el remate de las justas.

Hay que defender ese cuarto lugar a capa y espada. Ya después vendrán los análisis y balances de lo que se hizo bien, regular o mal antes y durante las competencias. Ratificarse como cuarto es el mejor trofeo para Bolívar.