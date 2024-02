Atención: James Rodríguez ya no sigue en el Sao Paulo de Brasil

En el marco de una victoria contundente del Sao Paulo FC por 3-0 contra Agua Santa en el Torneo Paulista, el técnico Thiago Carpini reveló detalles importantes respecto al futuro de James Rodríguez dentro del club. Después del encuentro, Carpini compartió con los medios de comunicación su experiencia tras seis juegos al frente del equipo brasileño, periodo en el cual ha logrado cuatro triunfos y dos empates. Sin embargo, la noticia que acaparó la atención fue la confirmación de la salida de James Rodríguez del Sao Paulo, un rumor que había sido anticipado por ‘Globoesporte’ horas antes del partido. Lea aquí: Lo nuevo del tema de James Rodríguez con el Sao Paulo

El entrenador expresó su pesar por no haber tenido la oportunidad de dirigir al jugador colombiano durante su estancia en el club. Carpini destacó que la decisión de James de abandonar el Sao Paulo fue completamente personal, mencionando que su breve tiempo trabajando con el jugador no le dejó espacio para evaluarlo profundamente tanto en lo deportivo como en lo personal. “Nuestro período juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano,“ afirmó Carpini. El técnico también hizo referencia a una lesión de gemelo que James arrastraba desde su participación con la selección colombiana, indicando que se había tomado especial cuidado en la pretemporada para tratar dicha molestia.