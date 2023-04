Atleta huyó tras ganar media maratón por evitar el control antidopaje

Por negarse al control, desde España señalan que Nouini es considerado como positivo en dopaje.

Alberto Puyuelo también habló de la decepción que le causó la reacción de su colega y pidió una sanción que sirva como ejemplo para este tipo de prácticas en el deporte. Crisis del PSG en Francia jugaría a favor de un colombiano

“Vengo de correr la Media Maratón de Las Galletas (Tenerife), he entrado a meta tercero. Al acabar nos han llamado para el control antidopaje al primero, Redouan Nouini y a mí. Pues el primero se ha escapado corriendo del control, ni ha pasado el control ni ha recogido premios... Se me queda un sabor muy agrio, tras una gran carrera en la que me he encontrado genial... Te das cuenta que este deporte esta lleno de tramposos. Deportivamente nos había destrozado con un tiempo de 1:05:30 en un circuito duro con 23-25º. Espero su descalificación y sanción”, escribió en su cuenta de Twitter.