Mundial de Baloncesto: Doncic dice adiós y Canadá avanza a semifinales

Como no podía ser de otra manera, el partido estuvo muy igualado. No hubo una ventaja superior a los cuatro puntos en los dos primeros cuartos. Gilgeous-Alexander dio un recital de cómo ser efectivo en el uno contra uno desde la media distancia al tiempo que Doncic tiraba del carro mientras protestaba al equipo arbitral por sus decisiones, algo que a la postre le costó la descalificación a falta de seis minutos para el final. Una baja que acabó con toda esperanza eslovena de resurrección milagrosa.

No para Doncic, que no se rindió. Pareció que el exjugador del Real Madrid podría ser el punto de inflexión con un triple que frenó la sangría y el parcial positivo canadiense, pero la respuesta de RJ Barret con otro triple apagó de nuevo las esperanzas eslovenas.

Fue la continuidad de Canadá, una máquina de matar que no falla cuando tiene la oportunidad, lo que tumbó a una Eslovenia que no supo salir de su atascamiento. Lo sufrió España y lo sufrió Letonia. Doncic no fue suficiente para parar a Shai Gilgeous-Alexander y compañía, cuyo favoritismo no para de aumentar para, como mínimo, estar en la final. Antes, claro, en sus primeras semifinales, está la Serbia de Nikola Jovic.

Ficha técnica:

100 - Canadá (26+24+30+20): Shai Gilgeous-Alexander (31), Rj Barret (24), Kelly Olynyk (7), Dillon Brooks (14), Dwight Powell (0) -equipo inicial-, Luguentz Dort (8), Kyle Alexander (2), Nickeil Alexander-Walker (14), Zach Edey (-), Phil Scrubb (-), Melvin Ejim (0), Trae Bell-Haynes (-).

89 - Eslovenia (24+26+21+18): Luka Doncic (26), Zoran Dragic (10), Bine Prepelic (0), Mike Tobey (8), Alexej Nikolic (8) -equipo inicial- Jaka Blazic (3), Jakob Cebasek (3), Ziga Dimec (2), Gregor Glas (-), Gregor Hrovat (7), Klemen Prepelic (22), Ziga Samar (-).