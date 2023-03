Barcelona confirma que hay acercamientos con Lio Messi

El posible regreso de Lionel Messi al Barcelona toma fuerza luego de que el vicepresidente del Barcelona Rafa Yuste anunciara que el club catalán ha iniciado contactos con el entorno del jugador.

“Sí, estamos en contacto con Messi”, sentenció el dirigente, que refiriéndose a su posible encaje financiero en el Barça admitió que con Mateu Alemany al frente el club azulgrana está preparando un plan de viabilidad para presentar a LaLiga. Lea aquí: ¡Sin clasificarse irá al Mundial! Argentina sería la sede del Mundial Sub-20

Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, soltó la noticia este viernes, durante la presentación de la Barça Academy World Cup, proclamando su deseo de que Lionel Messi regrese al Barcelona la próxima temporada.

Así lo destacó el periodista Jordi Blanco, corresponsal de Espn en Barcelona.

“Por supuesto que me gustaría, me encantaría que volviera”, sentenció Yuste, revelando que “las historias bonitas deben tener finales felices y existe un amor mutuo entre las dos partes”.

“Leo y su familia saben el cariño que les tengo”, sostuvo Yuste, quien definió como “enamoramiento mutuo” la relación entre el crack argentino y el Barça a pesar de lo sucedido en el verano de 2021.

Participé en aquellas negociaciones de renovación y desafortunadamente no acabaron como todos esperábamos y aún me duele recordar que no pudiera quedarse.

Y a partir de ahí “ya veremos qué puede pasar con Messi. Hoy es jugador del Paris Saint-Germain y no nos podemos entrometer, pero hay muy buena relación y si acaba saliendo es porque el destino te hace regresar donde debes estar”.