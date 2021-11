Bayern Munich anuncia drástica medida para jugadores no vacunados

El Bayern Munich decidió sancionar a cinco jugadores del plantel profesional por no vacunarse contra el Covid-19. De acuerdo con el diario alemán Bild, el campeón de la Bundesliga suspenderá sin goce de sueldo a los jugadores: Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Eric-Maxim Choupo Moting y Michael Cuisance.

Estos futbolistas no han podido estar en las concentraciones del equipo a la par de sus compañeros porque en Alemania para ingresar a los hoteles deben estar las personas completamente vacunadas.

Joshua Kimmich, uno de los pilares del mediocampo del equipo alemán, se ha perdido varios encuentros ya que estuvo en contacto con una persona que dio positivo para el Covid. El jugadores se encuentra haciendo cuarentena aislado de sus compañeros.

En octubre, Kimmich comentó que no se había vacunado porque quería esperar a conocer “los efectos secundarios” de la vacuna. “Soy consciente de mi responsabilidad. Por supuesto, me adhiero a las medidas de higiene. También se da el caso de que a los jugadores no vacunados del club nos hacemos pruebas cada dos o tres días”, comentó en su momento.