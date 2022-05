Bolívar quiere hacer nuevamente historia en el ciclismo: Morales

“Hijo de tigre sale pintao”, dice un viejo adagio muy popular.

Es el caso de Ray Miguel Morales, hijo de Rey Morales, el organizador del Torneo de Sóftbol Juega Por Tu Barrio y actual presidente de la Liga de Futsalón de Bolívar.

Ray Miguel también amó el deporte desde niño y creció con esa vocación de servir al deporte y organizar eventos.

Tiene 27 años, es administrador de empresas, con especialización en gerencia en mercadeo. Practicó fútbol, béisbol, voleibol, sóftbol, crossfit y ciclismo.

Hace algunas semanas fue nombrado como el nuevo presidente de la Liga de Ciclismo de Bolívar, en donde le apuesta a seguir sacando adelante un deporte que cada día suma más adeptos en el plano recreativo y competitivo.

¿De dónde nace su pasión por el ciclismo?

- Mi pasión es para el deporte en general, desde pequeño mi papá me inculcó ese amor por el deporte, por temas de diversión y formación siempre me ha gustado. Ahora que estoy mayorcito me tocó el reto de estar al frente de la Liga de Ciclismo de Bolívar, este deporte lo llevo en el corazón y daré lo mejor de mí para sacarlo adelante junto al comité ejecutivo.

¿Desde cuándo la idea de ser dirigente deportivo?

- Mi papá fue el mejor ejemplo, es un gran dirigente, no lo digo yo sino los hechos y la gente. A mí me gusta apoyar a los deportistas, gestionar, conseguir cosas para quienes nos representan de buena forma.

¿Cómo llega a la Liga de Ciclismo de Bolívar?

- Primero participaba en carreras a nivel recreativo, por medio de la empresa comencé a apoyar las carreras, después apoyamos a los ciclistas de alto rendimiento, gestionado cosas con empresas, tiendas, entes privados. Eso lo hicimos como dos años, los clubes de la ciudad vieron el trabajo y dieron mi nombre para la presidencia de la Liga y aquí estamos.

¿Cuál es el plan a desarrollar al frente de la Liga de Ciclismo?

- Comenzamos con el circuito en Pereira de croo, después una válida de ruta que contaba como clasificatorio para Juegos Nacionales, en junio y julio tenemos clasificatorios para MTB. Estaremos en un nacional de pista.

¿Cómo encuentra la Liga de Ciclismo de Bolívar?

- Bastante avanzada en el tema de procesos, hay fortalezas porque hay una base para poder trabajar, la misma que dio frutos en los Juegos Nacionales de 2019. Estamos buscando los recursos para tener más implementación, vamos por buen camino, los entes distritales y departamentales han reaccionado positivamente y pronto tendremos eso resuelto.

¿Qué opinión le merece el ciclismo de Bolívar?

- Va bien, si creen en nosotros tendremos muy buenos campeones, creo en lo que tenemos y en lo que viene. José Serpa dejó un legado muy grande en lo deportivo y hay que seguir esos pasos.

¿Qué se debe hacer para lograr más masificación?

- Hay que seguir apostándole a las escuelas de formación, le apostaremos a eso, para en un futuro tener un semillero grande. El costeño tiene garra, es mentalmente fuerte, hay que sacar adelante las escuelas para fortalecer los procesos.

¿Cuál es la meta para los Juegos Nacionales 2023?

- En los Juegos Nacionales 2019 ganamos tres medallas de oro, queremos apostarle a esas mismas tres, con José Serpa, Eduard Yepes y los otros muchachos. Bolívar quiere hacer historia nuevamente en el ciclismo.

A trabajar duro

Ray Miguel Morales tiene muchas ganas de sacar adelante el ciclismo de Cartagena Y Bolívar. Trabajará duro para lograr sus metas, siempre se ha caracterizado por don de gente, por ayudar a los demás, esa sin duda es su carta de presentación para darle una mano al ciclismo departamental