Bolívar se adjudicó las dos primeras victorias del Nacional de Sóftbol Sub 23

La Selección Bolívar se adjudicó las dos primeras victorias del Campeonato Nacional de Sóftbol Sub 23 rama Masculina, que arrancó este miércoles en la ciudad de Sincelejo con la participación de ocho novenas.

Inicialmente, Bolívar derrotó al conjunto del departamento de Córdoba en un juego que acabó con marcador de 6 carreras por 3. El lanzador ganador fue Niver Cabrera, mientras que con la derrota se quedó el pitcher Samuel Sánchez.

Seguidamente, el conjunto de Bolívar venció al elenco de Bogotá, 8 carreras por una, con trabajo vencedor del lanzador Sebastián Pérez. Kevin Quiroz fue el serpentinero perdedor.

Luego de estas dos confrontaciones, en horas de la noche se llevó a cabo la ceremonia inaugural del torneo con el desfile de las novenas participantes y el cuerpo de árbitros que imparte justicia en el evento.

La segunda jornada del certamen fijada para este jueves 18 de noviembre, contiene los siguientes cotejos: Bolívar Vs. Magdalena, Córdoba Vs. Bogotá, Córdoba Vs. Sucre Verde, Atlántico Vs. Sucre Verde, Sucre Blanco Vs Atlántico y Bogotá Vs. Sucre Blanco.

Las ocho nóminas participantes se enfrentarán todas contra todas y a la gran final clasificarán las dos más fuertes para la disputa del trapo campeoníl el partido programado para el domingo 21 de noviembre.