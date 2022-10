Bomba: Messi volvería a jugar en Barcelona

Leo Messi no renovará con el PSG de Francia y volvería a Barcelona, el equipo de sus amores. Así lo confirmó la periodista argentina Veronica Brunatti, quien es muy cercana a la familia del jugador. Según ella, el estro del fútbol se vestirá de azulgrana, una vez más, el próximo 1 de julio de 2023. Lea aquí: Inter Vs. Barcelona: El partido destacado de la fecha en Champions

No se ha tomado ninguna decisión

Fabrizio Romano, periodista italiano y especialista en traspasos en el fútbol de Europa, todavía no da por hecho la vuelta de “La Pulga”.

“Fuentes cercanas a Lionel Messi insisten en que decidirá su futuro en 2023, no ahora. Barcelona está discutiendo internamente sobre su regreso, mientras PSG intentará extender su contrato. El campamento de Messi garantizó que no se ha tomado ninguna decisión y que aún no se avanza nada”, escribió Romano en Twitter.

Messi fue ídolo en Barcelona, pero su salida fue traumática, debido a las diferencias con las directivas, especialmente con el expresidente Josep María Bartomeu.