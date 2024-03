Brahim Díaz eligió Marruecos y no a España

Brahim Díaz explicó su decisión de elegir Marruecos por delante de España para ser internacional y respondió las declaraciones del seleccionador español Luis de la Fuente en EFE, al asegurar que él no presionó a nadie antes de tomar, “agradecido a todos”, una decisión definitiva.

“Estoy tranquilo, al final respeto y he guardado silencio en un tema que he tenido que elegir. Son dos países que amo como Maruecos y España. he crecido en España, Málaga es mi ciudad, y tengo raíces marroquíes por mi familia. Lo he decidido así. Me han brindado una oportunidad, tienen las mismas ganas que yo, me han dado cariño y amor”, explicó en ‘Universo Valdano’. Lea aquí: Yerry Mina se lesionó y no jugará con Colombia

“No presiono a nadie, me dedico a jugar y a demostrar las cosas en el campo, siempre lo he hecho y ahora no lo voy a cambiar”, dijo como respuesta a las primeras explicaciones ofrecidas por Luis de la Fuente, que iba a convocar este viernes a Brahim y se le comunicó su decisión de elegir Marruecos.