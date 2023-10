Braian Angola, el basquetbolista colombiano en plena crisis de Israel, habló

El basquetbolista colombiano, actualmente jugador del Hapoel Tel Aviv BC de Israel, utilizó sus redes sociales para mandar un parte de tranquilidad a todos sus seguidores y fanáticos que se preocupaban por su situación.

“Hago esto para agradecerles por todos los mensajes que me han llegado de ustedes. Gracias a Dios me encuentro bien. Como algunos deben hacer, la situación ha estado delicada en estos días y quería pasar para agradecerles y que sepan que estoy bien”, comentó. ¡Atención!: el cartagenero Hubert Bodhert no es más el técnico de Santa Fe.

Luego agregó que: “Ahora, estamos mirando qué va a pasar con el equipo y si nos enviarán a otro país mientras se soluciona la situación. Como decía, las cosas han estado difíciles y da mucho miedo lo que está pasando con la invasión y los misiles que pasan cerca. Es bastante delicado, pero gracias a Dios estamos bien. Cualquier cosa que se presente les estaré informando”.