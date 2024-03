Brandon McNulty:”No esperaba el maillot amarillo”

El estadounidense Brandon McNulty (UAE), líder de la París Niza, aseguró sentirse sorprendido tras la etapa porque “no esperaba vestir el maillot amarillo”, prenda que tendrá que defender en las dos etapas de montaña que restan.

La sexta etapa fue ganada por el danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) sobre 198, 2 kilómetros.

“No me esperaba esto. Estaba pensando que tendríamos unos días de esprint antes de la montaña. El circuito final fue bastante duro y vi opciones de hacer algo al final, pero de ahí al maillot amarillo ... definitivamente no esperaba esto”, dijo en meta el corredor de Phoenix. Lea aquí: Carlos Sainz no correrá el Gran Premio de Arabia Saudí por una apendicitis

Ante los dos días decisivos que quedan hasta el domingo, McNulty mostró sus reservas ante lo que puedan dar de sí las etapas de montaña.

“Estoy en una buena posición, pero tenemos dos días difíciles con mal tiempo y lo intentaremos lo mejor que podamos”.