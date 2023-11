Bruce Bochy añade un cuarto título a su legado y el primero para Texas

Burce Bochy estaba disfrutando su retiro hace un año en su casa de Tennessee, pasando tiempo con sus tres nietos, pescando y haciendo lo que quisiera. De verdad.

Pero entre más se alejaba de las Grandes Ligas, más lo extrañaba. Y extrañaba ganar.

Un año después, tras llevar a los Rangers de Texas a su primer campeonato de la Serie Mundial de vuelta en el dugout, Bochy se convirtió en el sexto mánager con al menos cuatro títulos junto a Casey Stengel (siete), Joe McCarthy (siete), Connie Mack (cinco), Walter Alston (cuatro) y Joe Torre (cuatro). Lea aquí: Serie Mundial: Los Rangers hacen historia al ganar su primer título

Los demás están en el Salón de la Fama. Pero a sus 68 años, Bochy, quien seguramente se les unirá algún día en Cooperstown, es el único que ha ganado con más de un equipo.

“Es realmente abrumador por lo que esos hombres han logrado”, admitió Bochy después de que los Rangers se consagraron con la victoria 5-0 el miércoles ante Arizona. “Pero los ves y sabes que te beneficias de esas personas. Para mi estar en esta situación es muy afortunado. Pero mencionando esos nombres, nunca en mis sueños más locos pensé que estaría en esta posición”.

El primero de los tres títulos de Serie Mundial — en un ciclo de cinco años con los Gigantes de San Francisco — fue ante Texas en 2010. Exactamente 13 años después de ese decisivo quinto juego en el viejo estadio de los Rangers, llevó a Texas a coronarse en un quinto duelo.

Los otros mánagers que han ganado la Serie Mundial en ambas ligas son Sparky Anderson (1975-76 con Cincinnati y 1984 con Detroit) y Tony La Russa (1989 con Oakland, 2006 y 2011 con San Luis). El segundo título de La Russa con los Cardenales fue una pesadilla para los Rangers, quienes en su previo Clásico de Otoño estuvieron dos veces a un strike del campeonato en el sexto partido antes de perder ese encuentro y luego sucumbieron en el séptimo. Lea aquí: La mala noticia que recibió el ciclista Nairo Quintana

“Bochy es increíble. Mantiene todo estable”, dijo el pitcher abridor de los Rangers Nathan Eovaldi durante los playoffs y quien lanzó seis entradas sin permitir anotación en el quinto duelo. “Todo lo que hace, tiene un plan. Le creemos”.

Bochy no había estado al frente de un equipo desde 2019 cuando se retiró tras 13 temporadas con los Gigantes, después de pasar 12 campañas y una presencia en la Serie Mundial con San Diego. Pero recibió la llamada del gerente general de Texas Chris Young, quien fue su pitcher con los Padres.

Charlaron por varias horas y una de las primeras cosas que Young le dijo a Bochy al ofrecerle el empleo fue que no era por que amó jugar para él. Lo hizo por que él y los dueños creían que Bochy, que sólo quería estar al frente de un club que podría ganar, era la persona correcta para liderar una cultura ganadora y liderar el plan a futuro de Texas

“Es especial llegar aquí en mi primer año con un equipo determinado a ganar y que nunca ha ganado un campeonato”, dijo Bochy. “Para mí esto fue una consecuencia de lo que hicieron los jugadores y la directiva. Yo sólo estuve aquí para la travesía de verdad”.

Una de las primeras cosas que Bochy les dijo a sus jugadores al inicio de los entrenamientos de primavera fue que no había salido del retiro para perder. Eso fue hace ocho meses y medio.

“Gradualmente, tras retirarme, empecé a echar de menos el juego. Lo dijo en 2020, el año pasado del COVID — no eché de menos eso. Me retiré oportunamente”, comentó Bochy. “Pero la experiencia de dirigir a Francia por la clasificación al Clásico Mundial reactivó mi interés. Lo hice para divertirme y para que pudieran clasificarse. Y estaba en la cueva en Ravensburg, Alemania, en octubre pasado y ahí me di cuenta que realmente extrañaba esto (el béisbol). Pero no llamé a nadie”.

En cambio, recibió la llamada de los Rangers, que apenas dos años atrás perdieron 102 juegos y fijaron un récord de la franquicia con seis campañas seguidas con saldo negativo.

Bochy se convirtió en el segundo mánager o entrenador en las cuatro principales ligas profesionales estadounidenses (MLB, NBA, NFL, NHL) que pone fin a una racha de títulos de al menos 62 años en su primera temporada, de acuerdo con Elias Sports Bureau. Terry Francona llevó a Boston al campeonato de la Serie Mundial en el 2004 en su debut, el primer título de los Medias Rojas desde 1908.