Buenos días, deportes: ¿A qué se debe la crisis deportiva en Cartagena?

El boxeo está llevando golpes hace rato y sigue al borde del nocaut; el béisbol profesional anda actualmente en el limbo con los Tigres; el fútbol no tiene el mejor panorama con el Real Cartagena y el baloncesto no ha hecho una sola canasta con Corsarios, cuyo futuro es incierto y desalentador. Nacional de Voleibol de Menores: Antioquia se lleva el título

El dirigente agregó que: “la asamblea no quiere al actual presidente, Gustavo Morales. No da las garantías a los deportistas para que se preparen de buena forma. No participamos en campeonatos nacionales y ahí es donde el roce, donde se pueden ver los errores y corregirlos. El actual presidente no está haciendo las cosas bien, la asamblea lo removió del cargo, no hay boxeo en Bolívar, no creo que ganemos medallas en los Juegos Nacionales de este año”, recalcó Utria.

Del equipo de los Tigres no se sabe nada. Después de mover los corazones de los cartageneros la temporada anterior, de la mano de Aicardy y Gio Urshela, hoy esta novena está a la deriva.

“Esta vez no estaremos con los Tigres. Un correo que nos envió Edinson Rentería nos dice que no podemos seguir al frente del mismo, el contrato de arrendamiento era por tres años, pero había en una cláusula se decía que después de un año cualquiera de las dos partes podía dar por terminado el mismo y la notificación nos sorprendió a todos, queríamos seguir. También hemos intentando para tener otro equipo en Cartagena, pero no hemos podido, porque nos han puesto trabas, recordemos que la Federación tiene como sede a Barranquilla y siempre ha existido el regionalismo”.

Aicardy recalcó que: “No le quedamos debiendo a nadie, a todos le cumplimos. No nos dieron la posibilidad de seguir”.

El campeonato de béisbol profesional se inicia en noviembre, pero Cartagena hoy no tiene representación en el mismo.