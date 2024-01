Carlos Alcaraz arranca con victoria en el Abierto de Australia

El español Carlos Alcaraz, segundo cabeza de serie, regresó a la pista Rod Laver Arena, después de dos años, con una importante victoria sobre el francés Richard Gasquet por 7-6(5), 6-1 y 6-2, en la primera ronda del Abierto de Australia.

El murciano, que cerró el choque en dos horas y 22 minutos, se enfrentará en la siguiente ronda al italiano Lorenzo Sonego, que se impuso al británico Daniel Evans por 4-6, 6-6 (8), 6-2 y 7-6 (4).

“Siempre es bonito estar aquí. No tuve grandes recorridos cuando jugué aquí, pero hoy me he sentido muy bien. Conforme los sets fueron pasando, fui jugando mejor”, comentó Alcaraz tras el choque cuando fue entrevistado por el estadounidense John McEnoroe sobre la pista.

La pista central, que registró la mejor asistencia de público hasta ahora, dio una cálida bienvenida a la estrella española después de que se perdiera la edición pasada por una lesión en el muslo derecho.