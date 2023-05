Carlos Alcaraz, camino a la segunda ronda en el Roland Garros

“Me ha faltado un poco de cabeza para cerrar el tercer set antes”, reconoció el español, que pese a todo señaló que se siente “muy satisfecho” de la victoria en su primer partido en la pista Suzanne Lenglen. Le puede interesar: Colombia vs. Eslovaquia, fecha y hora del partido en el Mundial sub 20

Alcaraz tendrá ahora como rival al japonés Taro Daniel, 112 del mundo, verdugo del australiano Christopher O’Connell (77), por 6-0, 6-2, 6-4, en un duelo inédito.

En su parte del cuadro venció el canadiense Denis Shapovalov, su rival en tercera ronda si ambos avanzan, pero cayó su compatriota Felix Auger-Aliassime, décimo favorito, uno de los candidatos a aguardarle en cuartos, que perdió frente a veterano italiano Fabio Fognini.

Por ahora, Alcaraz dio un golpe de efecto superior al del serbio Novak Djokovic, que también se clasificó con soltura frente al estadounidense Aleksandar Kovacevic, por 6-3, 6-2 y 7-6 (1).

Las trayectorias de ambos, designados de forma generalizada como los grandes favoritos, se cruza en semifinales, pero hasta entonces mantendrán una guerra fría en la distancia para tratar de llevarse la batalla psicológica.

ME HE SENTIDO INVENCIBLE

El español Carlos Alcaraz se mostró muy satisfecho de su victoria en primera ronda de Roland Garros y aseguró que en la primera fase del partido se sintió “invencible”.

“Me he dicho que podía ganar sin perder ningún juego, que podía ser más fácil de lo pensado, pero un partido puede cambiar en todo momento, pero al principio del partido me sentía invencible”, dijo el número 1 del mundo tras derrotar al italiano Flavio Cobolli por 6-0, 6-2 y 7-5.

“Él no ha estado a su mejor nivel al principio, pero yo estaba realmente bien, pegando bien a la bola, haciendo muchos puntos ganadores. Croe que él no ha llegado a tener ninguna bola para ganar un juego. Es cierto que ha habido un momento que me he sentido invencible”, reiteró.

Pese a que en el tercer set aparecieron “algunos problemas” que alargaron el duelo, Alcaraz se queda con su juego del primer set: “Le he pegado bien a la bola, limpia, he jugado muy agresivo y he hecho grandes tiros”.

Pero también destacó la forma en la que negoció los momentos más duros, cuando el italiano le obligó a elevar el nivel.

“Esto contento de que cuando se me ha complicado el tercer set le he dado la vuelta sin venirme abajo y he sabido olvidar los juegos que he tenido para ganar y no lo he hecho”, indicó.

Alcaraz también se refirió a su próximo rival, el japonés Taro Daniel: “Tiene un año muy bueno, está jugando bien y ha ganado contra rivales difíciles. Va a ser una segunda ronda complicada, tendré que estar preparado, será un gran combate”.