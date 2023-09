Carlos Alcaraz quiere a Novak Djokovic en la final

“Tanto para los fans del tenis como para mí también, ojalá jugar aquí una final contra él”, afirmó el español.

Alcaraz, que perderá el número uno del mundo en favor de Djokovic pase lo que pase en el Abierto de EE.UU., ha librado batallas memorables este 2023 contra el serbio como la histórica final de Wimbledon que acabó conquistando o la reciente final del Masters 1.000 de Cincinnati en la que cayó ante ‘Nole’.

A una pregunta sobre rivales del ‘top 10’ que han sido eliminados en las dos primeras rondas en la parte del cuadro de Djokovic (Casper Ruud, Holger Rune, Stefanos Tsitsipas...), Alcaraz admitió que le sorprendieron esos resultados. Lea aquí: MLB 2023: Dónovan Solano, el de más juegos y Harold Ramírez, con más turnos

“Pero como siempre he dicho, estamos en un ‘grand slam’: todos son duros, todos te pueden hacer frente. No hay que dar ningún partido por ganado ni hay que decir que esos jugadores que en principio tienen que ganar van a ganar”, apuntó. Lea aquí: Junior recibió sanción y no tendrá público en una tribuna del Metropolitano

“Al final, eso muestra la competitividad que hay y el gran nivel de los jugadores. Puede ser que por el tema del ránking a Djokovic se le haya despejado el cuadro. Pero, como bien han mostrado, todos los jugadores pueden hacer grandes resultados así que Djokovic no tiene que bajar la guardia si quiere llegar a la final y, por supuesto, yo tampoco. Obviamente, tanto para los fans del tenis como para mí también, ojalá jugar aquí una final contra él”, agregó.