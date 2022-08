“Casemiro se quiere ir del Real Madrid”: Carlo Ancelotti

El mediocampista brasileño Casemiro quiere dejar el Real Madrid, señaló el técnico Carlo Ancelotti el viernes en medio de reportes del interés del Manchester United.

Hablando en una conferencia de prensa, Ancelotti dijo que Casemiro está en negociaciones para cambiar de club. No mencionó específicamente a United. Lea aquí: Casemiro sigue entrenando, mientras crecen los rumores de su salida

“Quiere probar un nuevo desafío y una nueva oportunidad. El club lo entiende por lo que ha hecho aquí y por la persona que es, tenemos que respetarlo”, detalló Ancelotti. “Ahora hay negociaciones y sigue siendo en este momento jugador del Real Madrid, pero su voluntad es salir. Si sale, tenemos recursos para reemplazarlo”.

Casemiro, de 30 años, ha jugado con el Madrid desde 2013 y es considerado uno de los mejores mediocampistas de contención del mundo.

“No he intentado convencerle, solo le he escuchado porque he hablado con Casemiro en todo este periodo y nos ha ayudado mucho. Escuchando su deseo, no hay manera de volver atrás. Si no se queda, el agradecimiento para él es grande por lo que ha hecho”, afirmó el estratega italiano.