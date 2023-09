Caso Rubiales: los ecos de un “beso” polémico a Jenni Hermoso

“Además del beso fueron varios gestos durante la final por parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol que estuvieron fuera de lugar. En ese sentido, considero que no se actuó bien a nivel de comunicación, porque si él (Luis Rubiales) no era consciente de lo grave de los hechos, por lo menos la RFEF tenía que salir enseguida a ofrecer excusas y explicaciones”.

“Para mí es una forma de decir que el fútbol es una institución que está gobernada por ellos. De manera que no es un simple “pico”, como Rubiales ha querido trivializar, sino una violencia física y simbólica para fijar a las mujeres en un lugar de subalternidad: como mujeres, como empleadas, como jóvenes. Aquí serán clave los actos de resistencia frente a la tolerancia cero en estos casos, el poder será una resistencia colectiva organizada no sólo entre futbolistas, sino entre el resto de colectividades”, subraya.

Y no solo eso. Pese a que Hermoso dejó claro que el beso no fue consensuado al declarar: ‘no me gustó’, Rubiales se mantiene en que “sí lo fue” y se ha negado en varias oportunidades a dimitir. Lea: ¿Por qué Jenni Hermoso formalizó denuncia contra Rubiales tras polémico beso?

Asimismo sostiene que la reacción de Luis Rubiales es “justamente la reacción del sujeto patriarcal al feminismo -y a las feministas específicamente- cuando lo denuncia, lo expone y se desnormaliza su violencia; es su reacción cuando se cuestiona su privilegio y las relaciones de poder que ha instaurado, es su respuesta cuando se siente amenazado”. Lea: Estudiantes feministas protestarán en toda España por el caso Rubiales

Y amplía: “Rubiales se arroga el poder de definir que hubo consentimiento; definir que hubo o no consentimiento no puede estar a cargo de quien ostenta tal posición de poder, ha agredido y victimizado; aquí la voz privilegiada debe ser la de la víctima, quien ha desmontado su narrativa del consentimiento para validar su agresión como una respuesta efusiva al momento. Cuando se ‘disculpó’ incluso anuló a la víctima -no renuncia a su verdad del consentimiento- manifestando, más bien, que ese evento hizo que algunas personas -otras personas, no Hermoso, porque sigue presumiendo que ella consintió- se ‘sintieran dañadas’”.

Perneth Pareja deja claro que el feminismo no dimitirá y que la lucha contra la impunidad y el derecho a una vida libre de violencias sigue en marcha.

Más allá del beso...

La politóloga y periodista Karen Ariza Carranza plantea que más allá del beso se destapan las desigualdades estructurales en un deporte pensado para hombres. “El fútbol siempre fue un deporte pensado por y para hombres, así que todas las perspectivas feministas y femeninas se excluyeron desde un principio. Lo vimos con Inglaterra el año pasado cuando las jugadoras preocupadas con el tema de la menstruación pidieron no jugar con la pantaloneta blanca y hubo una resistencia ridícula porque se decía que se estaban cambiando los símbolos de la nación, del uniforme tradicional, pero era bastante simple ya que en los partidos se hacen este tipo de cambios”.