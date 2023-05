Los tres ciclistas colombianos confirmados para el Tour de Francia 2023

Las dos victorias de los colombianos en el Giro de Italia 2023 ha dejado una buena expectativa de lo que será el próximo Tour de Francia para el país. Santiago Buitrago y Einer Rubio elevaron el listón con sus victorias en la corsa rosa, lo que devuelve las esperanzas de que los escarabajos tienen el potencial para ganar también en la ronda gala, que empieza a partir del 1 de julio en Bilbao, España.

Aunque los equipos todavía no han revelado oficialmente la lista de corredores para el Tour, los propios ciclistas han confesado en entrevistas que su objetivo de la temporada es disputar la carrera más importante del ciclismo mundial.

Un ejemplo de ello es Sergio Higuita, quien reveló a Caracol Radio un cambio de planes en su temporada. “La idea es ir al Tour de Suiza y, si obtengo buenos resultados, el equipo me incluirá en la nómina para el Tour de Francia. Me he preparado lo mejor posible”, declaró.

Higuita destacó el desempeño de los colombianos en el Giro de Italia y felicitó a Buitrago y Rubio por sus victorias. También mencionó a Rigoberto Urán, que se tuvo que retirar por la covid-19, y a Fernando Gaviria, a quien se le escapó el triunfo de etapa a pesar de buscarlo.

Otro que estaría en la ronda gala es Rigoberto Urán, quien manifestó su intención de participar en el Tour como parte del equipo EF Education EasyPost. La posibilidad de ver a Urán en el Tour se incrementa al haber abandonado en Italia antes del primer día de descanso, lo que le permitiría acumular su cuarta gran vuelta consecutiva tras correr el Tour y la Vuelta a España 2022 y el Giro 2023.