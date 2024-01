Comenzó el festival de patinaje Copa La Candelaria con grandes presencias

Por su parte, Andrés Jiménez, expresó que es un reconocimiento muy especial para su carrera. “La verdad no me lo esperaba, sin embargo, creo que ese esfuerzo por luchar y dejar los colores de mi departamento en alto me ha valido este importante reconocimiento y doy gracias al gobernador Yamilito Arana y al gerente de Iderbol, Ariel Zambrano, por todo su apoyo y esto me motiva a seguir trabajando cada día más y seguir cosechando triunfos”.