¿Cómo terminó la primera temporada de Messi en el fútbol de Estados Unidos?

No marcó Messi, pero sacudió el larguero de falta directa, y encadenó su quinto partido consecutivo sin anotar en la MLS. Fue un período en el que estuvo frenado por los problemas físicos que le impidieron ayudar a su equipo en un momento clave de la campaña.

El argentino Lionel Messi cerró este sábado su primera temporada en el fútbol estadounidense con el Inter Miami, con un balance de once goles en catorce partidos entre todas las competiciones y de uno en seis duelos de la MLS, liga en la que su equipo acabó penúltimo en el Este y fuera de los ‘playoffs’. Lea aquí: Messi y Haaland merecen el Balón de Oro: Guardiola

El Inter Miami también fue finalista de la Copa US Open, tras eliminar al Cincinnati en la tanda de penaltis en semifinales. Messi no disputó la final perdida contra el Houston Dynamo por lesión.

El argentino debutó en la MLS con un gol en el campo de los New York Red Bulls, pero desde entonces no ha vuelto a ver puerta. No marcó ante Nashville, Los Ángeles FC y Charlotte, cuando jugó los noventa minutos, ni contra el Cincinnati, cuando acababa de regresar de una lesión y disputó poco más de media hora. Ante el cuadro angelino, Messi dio dos asistencias claves en la victoria. Lea aquí: Lionel Messi volverá a jugar con la camiseta del Barcelona