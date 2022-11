Con Duván Zapata en cancha, Atalanta no pudo con el Inter

Llega el parón mundialista en un buen momento para el cuadro de Inzaghi que se topó con el marcador en contra poco antes de la media hora cuando Stefan De Vrij derribó dentro del área al colombiano Duván Zapata. No falló el nigeriano Ademola Lookman desde los once metros.

La eficacia fue determinante. El Inter estaba acompañado del acierto que no tuvo su rival. Además, aprovechó los momentos de inspiración y la zozobra del Atalanta en unos minutos clave. Sentenció el Inter en un golpe de fortuna cuando el argentino Jose Luis Palomino marcó en su propia portería al intentar despejar un balón procedente de un saque de esquina.

Evidenció el balcánico que la relación con el gol no decae a pesar de los años en el segundo tanto que puso en ventaja a los visitantes. Batió otra vez a Juan Musso tras recibir un balón de Federico DiMarco.

Fue en un córner que llegó a Lautaro. El argentino bajó la pelota con la cabeza y la dejó a los pies de Dzeko que no falló. El bosnio, en el área, es un maestro.

Dos goles parecían insalvables. No se dio por vencido el cuadro de Gian Piero Gasperini que no logró empatar hasta el minuto 77. Palomino se desquitó. Anotó en la portería adversaria cuando llevó a la red, de cabeza, un córner botado por Teun Koopmeiners. Lea aquí: ¡Los picaron las abejas!, Manchester City no pudo con Brentford

El segundo gol local devolvió las esperanzas al Atalanta. Pero el Inter supo jugar mejor el tramo final, sin dar continuidad al juego, hasta que llegó el final sin que el marcador se moviera. Dúvan Zapata jugó 70 minutos en el cuadro de “Bérgamo”.