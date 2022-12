¡Contra Brasil! Exjugador critica el baile en el campo

Brasil goleó y gustó en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, por eso muchos de sus jugadores bailaron en la celebración de los goles ante Corea del Sur (4-1). Esta alegría no le gustó al exjugador y leyenda del Manchester United inglés, Roy Keane, quien ahora es comentarista deportivo.

"Creo que es una falta de respeto bailar así cada vez que anotan. No me importa la primera jugada, o lo que sea, para el primer gol, pero no siempre. Es una falta de respeto. Incluso su manager se involucra. No me gusta", dijo el irlandés, quien era un recio volante de primera línea.