Costa Rica es feliz recordando la frase: “El fútbol te da revanchas”

Costa Rica había sido la burla de todos en la primera fecha de la Copa Mundo de Qatar. Y no es para menos: España lo goleó 7-0, en un resultado súper escandaloso, que sirvió para cualquier cantidad de memes. El pobre Keylor Navas, portero de la selección tica, quería que la tierra se lo tragara.

Hay otra frase trillada, pero también cierta: “después de la tempestad viene la calma”. Costa Rica pasó del martirio del 7-0 a la felicidad del 1-0. De alguna manera eso le reconforta.

Este Mundial sigue mandando un claro mensaje: los partidos no se ganan en el escritorio ni antes de jugarlos. No señor, eso no es así.

Fue la sexta victoria de Costa Rica en la Copa del Mundo, en donde le puso fin a una racha de 7 partidos consecutivos sin ganar. Su último triunfo había sido el 20 de junio de 2014 frente a Italia n el Mundial de Brasil.