Curry y los Warriors listos para buscar otro campeonato

Stephen Curry viene de otra magnífica temporada y ahora está listo para buscar otro campeonato con una alineación que incluye caras conocidas y otros jóvenes revelación.

Tras quedar como campeón anotador de la NBA por segunda ocasión, Curry quiere capitalizar el envión de los Warriors de Golden State tomaron al final de la temporada antes del abrupto final en el mini-torneo ante Memphis. Lea aquí: Uruguayo supera a Luis Díaz en las votaciones a mejor delantero de Portugal

“Sé de lo que somos capaces y tenemos un grupo muy talentosos, jóvenes con gran energía y potencial y que tienen mucho por lograr en la liga y espero que podamos unir las dos facetas cada noche en la cancha”, dijo Curry, quien promedió 32 puntos.

Los Warriors se entusiasman con el muy esperado retorno de Klay Thompson, alejado de las canchas durante dos años debido a un par de lesiones importantes _ primero, un desgarre del ligamento anterior cruzado en la rodilla izquierda que sufrió en el sexto juego de las Finales de la NBA 2019, y después una ruptura en el tendón de Aquiles que también necesitó de una cirugía en noviembre, antes del inicio del campamento de entrenamiento.

“No tengo una fecha, pero no anticipo nada antes que se cumple los 12 meses. Eso sería al menos a finales de noviembre e inicios de diciembre”, dijo Thompson.

Mientras tanto, Curry apuesta al elenco secundario conformado por Draymond Green, Andrew Wiggins, el ascendente Jordan Poole y el veterano Andre Iguodala entre otros.

DÉJENLOS TIRAR

El entrenador Steve Kerr asegura que la da igual que los Warriors intenten 80 triples en un juego, si pueden ser inteligentes con sus tiros y saber pasar el balón.

“No me preocupo de cuántos tiros tomen. Me preocupan que no sean buenos tiros”, dijo. También le puede interesar: Ordenan el ingreso en prisión del futbolista Lucas Hernández

REGRESA IGUODALA

Andre Iguodala será un importantísimo veterano en el equipo de Kerr, casi como un entrenador en la pista después de 18 años en la NBA. Fue parte de tres títulos de los Warriors en su primera etapa con el equipo.

La veterano de 37 años y Jugador Más Valioso de las Finales del 2015 pasó seis temporadas con Golden State antes de pasar los dos últimos años con Miami, que declinó su opción de 15 millones de dólares. Regresó con los Warriors al firmar un contrato de un año y el salario mínimo de veterano, de algo más de 2,6 millones de dólares.