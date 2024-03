¡Decepción!: Hinchas de Real Cartagena nos hacen quedar mal en Santa Marta

No es la primera vez que pasa, ya son varias las salidas en falso de seguidores del Real Cartagena, pertenecientes a barras del equipo de la ciudad.

No hay derecho que Cartagena quede mal vista a nivel nacional porque unos pocos hinchas desadaptados tengan un mal comportamiento en un partido de fútbol.

El empate 2-2 entre Real Cartagena y Unión Magdalena pasará a la historia no por el buen partido que jugaron los integrantes del partido sino por los 37 minutos que estuvo detenido el juego debido a trifulcas entre hinchas del Real Cartagena.

Piedras a bus de periodistas

Juan Carlos Revollo, presidente de Acord Bolívar (Círculo de Cronistas Deportivos de Bolívar), lamentó lo sucedido en este juego tanto adentro como afuera de la cancha.

“La situación es bochornosa, absurda, hay que revisar ese tema bien, tomar los correctivos porque este tipo de situaciones no se pueden presentar. Hubo dos heridos de las mismas barras del Real, peleando por un trapo o una bandera resultaron apuñalados, se agredieron entre ellos mismos, auriverdes contra auriverdes, no hay tolerancia, no hay conciencia, hay que hacer algo”, sostuvo.

Revollo agregó que: “En el bus donde iban los periodistas de Cartagena lanzaron una piedra y partieron un vidrio del vehículo en Ciénaga, otra piedra rompió un vidrio cuando pasábamos por Barranquilla. El fútbol no es violencia, ya no más”.