Deivi Barrios, un día soñó estar con el Real y hoy es “real”

14 juegos en la B

“Tengo 14 juegos como profesional con Real Cartagena, el equipo de mis amores. no me imaginaba esto a tan corta edad, pero los tiempos de Dios son perfectos y estoy respondiendo a lo que me piden en el club”, dice lleno de orgullo este jugador que acumula varios procesos con selecciones Colombia en las categorías menores.