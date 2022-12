“Dejen de llorar”: esto le dicen los argentinos a los franceses, ¿por qué?

Actualmente los argentinos quieren literalmente ganarle en todo a los franceses, esto dicen: “Desde que les ganamos la final del mundial de fútbol, los franceses no paran de llorar, quejarse y no aceptan que Argentina es el campeón del mundo.”

“Si no fuera por Mbappé, no llegan ni a los penales”. “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no firma, es un francés”.