Desde la niñez se promueven los estilos de vida: Giovanny Carrasquilla

“Tengo muchas ganas de aportar mis conocimientos y habilidades a la institución. Tenemos un excelente equipo de trabajo, liderado por nuestros director Campo Elías Therán. Este nuevo desafío me permite seguir trabajando en lo que me gusta y me apasiona. Con este nuevo rol será posible llevar el deporte y la recreación a todos los rincones y barrios de mi ciudad, en las que rescataremos sonrisas, alegrías de la comunidad, porque tenemos claro que el deporte y la recreación hacen parte de una transformación social a la que hoy por hoy nuestro alcalde Dumek Turbay le está apuntando”.

Carrasquilla, quien asumió en propiedad el pasado lunes, agregó que: “Desde la niñez se promoverán los estilos de vida saludables, con buenos valores y buenos hábitos”.

Entre los programas que buscará fortalecer Carrasquilla está las Escuelas de Formación Deportiva e Iniciación del Ider, que es en donde comienzan actividades los niños a temprana edad.