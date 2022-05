Djokovic: “Tengo razones para creer que voy en la dirección correcta”

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo de tenis, aún no ha logrado título alguno en lo que va de año pero considera que aunque ha podido acumular partidos y horas de pista, está en condiciones de obtener buenos resultados. Le puede interesar: Novak Djokovic podrá jugar en Wimbledon Djokovic ha ganado en tres ocasiones en la Caja Mágica. Es su tercera competición consecutiva después de Montecarlo, donde cayó en primera ronda, y Belgrado; donde alcanzó la final, la primera del curso. “Por cómo jugué en Belgrado, tengo motivos suficientes para confiar y pensar que voy en la dirección correcta. He entrenado bien esta semana, con más intensidad en lo físico y para la resistencia que se necesita ante los mejores”, indicó el jugador balcánico.

Belgrado levantó las expectativas del número uno del mundo. Fue finalista y perdió ante el ruso Andrey Roblev en tres sets, el último por 6-0.. sin embargo, cumplió su objetivo. “Pude perder en primera ronda y jugué cuatro partidos a tres sets. Quería jugar partidos competitivos, estar más tiempo en pista”. “Disputar la final es un buen resultado, tengo que ser positivo y verlo así. No me gustó la manera en la que terminé. Me quedé sin energía. Pero al menos conseguí jugar cuatro partidos largos. Es un proceso y tengo que ser paciente. Espero evolucionar en esta dirección también esta semana”, añadió Djokovic que perdió en primera ronda en el Masters 1000 de Montecarlo ante el español Alejandro Davidovich. Le puede interesar: Djokovic no pierde la ambición por los grandes títulos Djokovic puntualizó que el hundimiento en el tercer set ante Rublev en Belgrado “no tuvo nada que ver con la falta de partidos. Estaba relacionado con la enfermedad que tuve también antes del torneo de Montecarlo. No estaba al cien por cien pero quería jugarlo”, dijo.

Djokovic no olvida la experiencia en el Abierto de Australia y la expulsión del país por no estar vacunado del covid. “Nunca he vivido algo así a lo ocurrido a principio de año. No sabía cómo iba a afectarme. Todavía me afecta mentalmente. No tanto como en los primeros meses del año porque cuanto más juego más cómodo me siento. Tuve que afrontar muchas cosas mentalmente”, asumió. Le puede interesar: Djokovic cae ante Davidovich en montercalo “Estoy feliz de haber vuelto y jugar torneos y de tener un calendario claro de donde puedo jugar”, indicó el balcánico que se mostró en contra de la prohibición de Wimbledon a participar a los jugadores rusos y bielorrusos.