¡Doloroso!: Colombia, último y sin cupo directo al próximo Clásico Mundial

¿Qué estaba en juego?

Colombia ya no tenía opciones de pasar porque Canadá no ganó, pero sí tenía posibilidades de ganar para no quedar último, pues el quinto no ganaba cupo directo al próximo mundial, en el que debería ir a una eliminatoria, lo cual significaría dar un paso hacia atrás.

En el Chase Field, con una gran presencia de aficionados, casi todos de Estados Unidos, se vivía un gran ambiente para que los locales también sellaran su paso a la siguiente fase.

A Colombia le tocaría bailar con la más fea luego de caer ante Gran Bretaña y Canadá, dos rivales directos.

Al frente tenía a Estados Unidos, con una estelar nómina de peloteros, la mayoría con presencia en las Grandes Ligas. Quitarse de encima este rival no sería nada fácil. Y la verdad había miedo, de parte de los pocos aficionados colombianos, por lo que pudiera suceder en el mismísimo campo de los norteamericanos.

Lograr un triunfo ante Estados Unidos era hablar de palabras mayores, de algo prácticamente imposible, de una pelea de un grande ante un equipo que había debutado con notas interesantes y después mostró serias flaquezas.

Entonces, lo único que hicieron los peloteros, entrenadores, directivos y aficionados fue echarse la bendición, orar y pedirle a todos los santos que nos ayudaran a evitar un resultado escandaloso, una debacle.

Pero los rezos no fueron escuchados. El anfitrión impuso su clase, jerarquía y carácter para jugar béisbol y no le falló a una afición que lo quiere volver a ver campeón del Clásico Mundial.

Plantamos cara

En la parte alta del tercer episodio, Estados Unidos se fue arriba 1-0, pero Colombia respondió en la baja de ese mismo episodio. Gio Urshela impulsó con fly al jardín central a Óscar Mercado, quien se encontraba en tercera.

Jorge Alfaro pegó un hit y Reynaldo Chencho Rodríguez la estrelló contra la barda, se fue de doble y Colombia anotó su segunda carrera, en las piernas del receptor colombiano.

Los fanáticos de Colombia no lo podían creer, en cuatro completos, la Tricolor le ganaba a Estados Unidos. Hacía una presentación decorosa, jugaba con coraje y corazón, al menos hasta esa altura del juego.

Pero Estados Unidos, con un hit de Mike Trout, con hombre en segunda y tercera, se puso 3-2 arriba.

Jugados 7 completos, el juego seguía con Estados Unidos arriba por una carrera, pero estaba cerrado, se podía dar la pelea y más sabiendo que al montículo subía Guillermo Zúñiga, el mismo que hizo un trabajo importante ante México.

Pero así como Colombia tenía a Zúñiga, Estados Unidos también tenía en el montículo a tremendo cerrador, se trata de Dewin Williams, quien también se la puso difícil a los bateadores de Colombia.

La Tricolor le dio la pelea a Estados Unidos, jugando un béisbol inteligente, pequeño, como dicen, complicando a al anfitrión, pero no fue suficiente.

Lo más doloroso fue que Colombia quedó de quinto, con 1 triunfo y 3 reveses. Gran Bretaña, con los mismos números, fue cuarto porque le ganó el duelo a la Tricolor.

Estados Unidos acompañará a México en la segunda fase de este torneo, que ahora se traslada a Miami.