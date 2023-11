El argentino Gustavo Alfaro es el nuevo seleccionador de Costa Rica

El técnico argentino Gustavo Alfaro firmó este jueves el contrato que le convierte en el nuevo seleccionador de fútbol de Costa Rica para el proceso rumbo al Mundial del 2026, informó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

“Llegar a la selección de Costa Rica me honra, me estimula, me compromete y me dignifica. Fue casi un año de espera después de la experiencia con Ecuador en el Mundial de Qatar 2022, pero era lo que deseábamos junto al cuerpo técnico: tener el privilegio y la responsabilidad de conducir los destinos futbolísticos de este país”, declaró Alfaro en un comunicado de la FCRF. Lea aquí: Los hinchas de Boca Juniors se toman la playa de Copacabana

Costa Rica no tenía seleccionador desde el pasado 21 de julio cuando destituyó al técnico colombiano Luis Fernando Suárez debido a los malos resultados de los últimos meses.