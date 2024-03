El argentino Nicolás Zalazar, sería la nueva cara de Junior

Sostuvo que siempre ha jugado por el costado derecho en la posición de central, pero que no tendría ningún inconveniente poder hacerlo por el costado izquierdo. “No tendría problemas, me gusta jugar donde el técnico me necesite”. También lo ha hecho de lateral.

Zalazar, quien ha sido integrante de la Selección Sub-20 de Argentina en el año 2017, manifestó que su último partido como titular con su equipo Defensa y Justicia lo hizo a finales del mes de diciembre. Dijo que estaba entrenado a parte con un preparador físico. “En estos momentos soy un jugador libre. Hablaré y ajustaré algunos detalles que me pedirá el cuerpo técnico para estar lo más rápido posible a la competencia en el momento en que me necesite”.