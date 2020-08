El Concejo y la Asamblea deben ponerse las pilas con la ley prodeporte

La inyección económica a la que por ley tendrá derecho la familia del deporte distrital y municipal debe acelerar su proceso para que nuestros atletas, que tanto apoyo necesitan para brillar, puedan disfrutar del beneficio pronto. La ponencia del senador, Andrés García Zuccardi, finalmente tuvo eco y recientemente Iván Duque, presidente de la República, y sus ministros firmaron la Ley que da vía libre a los concejos distritales y municipales o asambleas departamentales para crear una tasa con destino exclusivo al fomento y desarrollo del deporte y la recreación, asignando máximo el equivalente al 2.5% del valor gravado. La noticia, obviamente, cayó muy bien entre la familia del deporte que espera recibir más apoyo para que sus atletas tengan todas las herramientas que le permitan alcanzar sus sueños. “Si queremos ver los beneficios de esta ley es muy importante que en el Concejo y la Asamblea haya mucha voluntad. Es ahí en donde se decide cuántos recursos van para los deportistas. Si no nos ponemos las pilas y se pasa este año los deportistas se podrían quedar sin recursos en 2021. Se necesita implementar esta ley cuanto antes”, dijo Andrés García. El Senador agregó que: “La Ley otorgaría recursos a Ider e Iderbol que tendrían que ser destinados para lo que es el deporte, la educación física la recreación. Beneficia a todos los que hacen actividad física, en especial los de alto rendimiento”.

Monto, por definir

A través de la Ley Prodeporte 2023 se les da facultades al Concejo y Asamblea para que definan el monto con un límite máximo de una tasa. La ley también beneficiará a personas en estado de discapacidad. Será una fuente de financiación importante para la sociedad porque la actividad física, el deporte y la recreación son para todos.

Como anillo al dedo

Dicha sobretasa exitió hace un tiempo atrás, pero con el paso de los años se fue mermando hasta que desde marzo de 2019 desapareció del todo, con lo que el Ider dejó de recibir unos 8 mil millones de pesos la teporada anterior, situación que fue definitiva para golpear las finanzas del instituto que terminó el año con deudas a contratistas, deportistas, entrenadores y empleados.

¿Quién administra?

El recaudo será administrado por el respectivo ente territorial con destino al fomento y estímulo del deporte y la recreación, conforme a los planes, programas, proyectos de recreación y políticas nacionales o territoriales. La ley podría beneficiar a más de 6 mil deportistas por departamento y ligas dedicadas a fomentar el deporte. El proyecto de acuerdo en el Concejo Distrital y la ordenanza en la Asamblea Departamental sobre esta tasa deben quedar listos y aprobados este segundo semestre para que los atletas puedan recibir los apoyos antes de a mitad de año de 2021. De ahí la importancia que Concejo y Asamblea aceleren su respectivo trámite porque si la tasa no queda aprobada este año los recursos, muy posiblemente, no sean recibidos por los deportistas ni si quiera el próximo año.

Expectativa

La expectativa también llega al sector de la eduación física. Según el licenciado Andrés Cavadía hay que meterle más mano al deporte y a la educación física. “Nuestra juventud se encuentra expuesta a flagelos como el alcoholismo, el mototaxismo, la delincuencia, el rebusque, la deserción escolar, el maltrato infantil, la droga, el embarazo a temprana edad, violencia familiar, desplazamiento forzado y el sedentarismo, donde la OMS lo coloca en el cuarto puesto en muerte de la juventud”. Cavadía recalcó que: “Ahora que los entes deportivos municipales y departamentales recaudarán más dinero es importante que el ente rector a nivel nacional, el Ministerio del Deporte, tenga unas directrices, lineamientos, objetivos, indicadores de logros unas metas, además oriente unos derroteros del desarrollo de una política pública deportiva, donde el deporte, la recreación, la actividad física y la educación física , sea un herramienta para el desarrollo sostenible”.

El sedentarismo

Mientras se haga más actividad física aumentan las posibilidades de vida en los seres humanos. La nueva ley, sin duda, estimula la práctica de actividad física, que hoy se hace virtual y en pequeños grupos al aire libre debido al COVID-19. La jornadas de actividad física, entre otras cosas, envían un gran mensaje a la población en la lucha contra el sedentarismo, una de las principales causas de muerte del mundo. La vida sedentaria que amarra a millones de personas a un escritorio, a un computador, a un carro, a un televisor y son prácticamente un pacto con la muerte. Con la nueve ley se espera una revolución de deporte, de actividad física y recreación próximamente.

Ojo con el dato