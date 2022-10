El técnico de Real Cartagena no se quiere “quemar” y tomará medidas

Martín Cardetti, técnico de Real Cartagena, aseguró que este lunes (hoy) entregará la lista de los jugadores que saldrán de la institución porque no le sirven para lo que pretende con el auriverde en 2023.

Tras terminar en el puesto 14, con 16 puntos, en otra puñalada directo al corazón a la hincha, el entrenador argentino, quien llegó al equipo en las últimas tres fechas, tiene el compromiso de devolverle la ilusión a una afición que no resiste otro fracaso. Incertidumbre: ¿qué tan grave es la lesión de Luis Díaz?

Cuando ruede el balón en la primera fecha en el Torneo de la Primera B en 2023 serán 11 temporadas consecutivas actuando en este torneo que poco o nada dice a nivel de espectáculo para los aficionados.

Con Cardetti se espera un total revolcón porque si no es así el prestigio que ganó como jugador quedará por el suelo como técnico en Cartagena. Se dice que más de 10 jugadores dejarán el equipo, al que llegarían 4 verdaderos refuerzos.

De esta nómina son muy pocos los jugadores que se salvan, el equipo no tiene jugadores de gran nivel. Si no hay un revolcón es mejor que Cardetti no acepte el reto.