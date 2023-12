El video de Carlos Bacca que puso a llorar a toda Colombia

Ahora, Carlitos, como le dicen de cariño, y quien antes de ser jugador, fue pescador como su padre Gilberto, y ayudante de buses, no solo sumó un nuevo título a su gran palmarés, también se convirtió, después de 13 años, en el máximo artillero del fútbol profesional del país. En el Torneo Finalización de 2011, previo a su fichaje por el Brujas de Bélgica, fue el goleador con 12 dianas. Ahora volvió a la cima de anotadores con 18.

En el Junior, prácticamente en la culminación de su carrera, vive un renacer en el fútbol gracias a sus regates, desequilibrio y goles. Lea aquí: The Best: Linda Caicedo es finalista a mejor jugadora del año

“Los delanteros tenemos rachas y cuando llegan hay que aprovecharlas. El semestre pasado no me entraba. Ahora lo que tocamos va adentro, eso es gracias a la fe en Dios y al trabajo diario que hacemos. Queda disfrutar el momento en el que estamos”, sostuvo el delantero, que de los abucheos pasó a los aplausos.

El goleador le dedicó su buen presente a su madre Eloísa Ahumada, que ayudaba también con la venta de pescado de su familia décadas atrás y quien falleció en 2021 por complicaciones generadas por el covid-19.

“Su anhelo fue que volviera a Junior y fuera goleador. El semestre pasado no me quería ir porque debía cumplirle eso a mi madre, ser goleador y campeón”, indicó el deportista, quien anotó el primer penalti en la tanda que definió el título entre Independiente Medellín y Junior y a favor de este último, tras el 4-4 en el global y el 3-5 desde los once pasos. Lea aquí: ¡Tapó bocas! Algunos le dijeron que se retirara, hoy Carlos Bacca es goleador y campeón

“Nadie sabe lo que he vivido. Me vine un poco tarde porque mi mamá me quería ver en Junior, sé que en el cielo está contenta, hoy es el primer día que lloro por ella”, aseguro el goleador. “Esto también es para Dios, siempre Él en el primer lugar”, sentenció, en la mitad del campo mientras agradecía al lado de sus compañeros.

Amante a la religión y miembro de una comunidad cristiana evangélica, Carlos se casó en 2010 con la novia que tuvo desde su adolescencia, Shayira Santiago, con quien tiene dos hijos, Carlos Daniel y Carla Valentina. Carlos Daniel, incluso, sigue sus pasos como futbolista. Por lo pronto, por lo que ve de su padre, tiene un gran ejemplo a seguir.