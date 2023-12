Esta es la denuncia por corrupción que salpica a Nicolás Gallo, árbitro de la final

“El caso de Gallo es personal. Cuando me quitaron la escarapela se la dieron él y me dediqué a hacerle una investigación y me di cuenta de que estaba sancionado, que tenía malas notas, y no tenían por qué quitarme la escarapela internacional”, apuntó Perilla.

Para concluir, el exárbitro aseguró que la denuncia que tiene Gallo en su contra también involucra a Óscar Julián Ruiz y el director de la comisión técnica arbitral Ímer Machado; así como al presidente de la Federación Colombia de Fútbol, Ramón Jesurún y el presidente de la Difútbol, Álvaro González por omisión de la situación.