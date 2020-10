Estadio Metropolitano podría abrir para partido de Colombia - Uruguay

El alcalde Jaime Pumarejo Heins dijo este martes que no debería haber problemas para que el próximo 13 de noviembre, cuando Colombia reciba a Uruguay por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, el estadio Metropolitano Roberto Meléndez sea abierto al público, pero que la decisión debe ser en consenso con el Gobierno Nacional.

“Estamos trabajando con el Ministerio de Salud en ello, no sé si vamos a alcanzar para el 13 de noviembre. Ya se presentaron los protocolos, ya se están revisando. La verdad es que es algo muy sencillo, porque es un escenario donde pueden asistir casi 50.000 personas, es a cielo abierto, no hay ningún problema para cumplir con la norma del aforo. En cada tribuna no habría más del 15% del aforo; el acceso y salida es muy amplio. Esos caracoles y esas salidas del Metropolitano permiten que uno salga muy rápido y sin aglomeraciones, cuando estamos hablando de 5.000 personas de las más de 45.000 que entran al estadio. No debería haber problemas si se decide hacer”, sostuvo el mandatario barranquillero a Emisoras ABC.

“Creo que Barranquilla está preparada, porque está demostrando que la reapertura económica se ha acompañado de una sana adopción de medidas por parte de los barranquilleros. Llevamos once semanas sin exceso de mortalidad y llevamos once semanas donde la tasa de positividad se sigue manteniendo estable, aun cuando hemos aumentado el número de pruebas que hemos salido a buscarlas. Así que es posible hacerlo. Estamos coordinando con el Gobierno para ver si alcanzamos a hacerlo para el juego de las Eliminatorias si no, será en uno de los partidos internaciones de Junior o en los próximos partidos de Eliminatorias, donde ya podamos contar con público y estamos trabajando para ello”, agregó Pumarejo.