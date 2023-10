¿Estás de acuerdo? Carlos Antonio Vélez crítica a Néstor Lorenzo

En una emocionante jornada de fútbol, el destacado periodista de los Canales Win Sports y RCN TV, Carlos Antonio Vélez, ha compartido su análisis sobre el reciente desempeño de la selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas.

Para Vélez, el partido de la selección colombiana fue en su mayoría correcto, y destacó las actuaciones de los centrales Dávinson Sánchez y Carlos Cuesta, así como la labor de Mateus Uribe y Kevin Castaño en el campo de juego. Sin embargo, no todo fue perfecto, ya que el experimentado comentarista deportivo expresó críticas hacia el técnico Néstor Lorenzo por no realizar cambios en el momento adecuado y por no relevar a dos jugadores que mostraban signos de agotamiento. Lea aquí: Video: la lesión de Neymar que lo deja en duda para el juego ante Colombia

Durante la transmisión del partido por RCN, Carlos Antonio Vélez señaló que “James Rodríguez y Luis Díaz estaban ‘muertos’, pero Lorenzo no los sustituyó”, lo que claramente le causó molestia. Además, resaltó que el marcador final del partido entre Ecuador y Colombia, un empate 0-0, fue justo, ya que consideró que “hubo un tiempo para cada uno”. Lea aquí: ¡Muy de malas! Juan Guillermo Cuadrado tiene otra lesión

En su cuenta de Twitter, Vélez continuó con su análisis del rendimiento de la selección en esta doble fecha ante Uruguay y Ecuador. Mencionó que el equipo obtuvo tres empates, una sola victoria y dos partidos sin marcar goles, lo que, en sus palabras, equivale a “cuenta a medias”, ya que se ganaron seis puntos y se perdieron otros seis.